Tabaski / Approvisionnement du marché en moutons: Macky Sall exhorte à la facilitation

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juillet 2020 à 21:47

Le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement, la haute priorité qu’il accorde à la facilitation de l’approvisionnement suffisant du pays en moutons et en denrées de première nécessité, à des prix abordables, à l’occasion de la célébration prochaine de la fête de la Tabaski.



Il a, à ce titre, invité le ministre de l’Elevage, en relation avec les ministres concernés, les éleveurs et les opérateurs, à veiller au convoyage adéquat des petits ruminants, ainsi qu’à la couverture sécuritaire et sanitaire des zones d’atteinte et de vente de moutons.



