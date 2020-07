Tabaski / Covid-19 : Macky Sall insiste sur le respect des gestes barrières et la protection des personnes âgées Le président de la République a exhorté vendredi ses compatriotes à respecter les gestes barrières contre le Covid-19 et a demandé aux jeunes d’aider à la protection des personnes âgées contre la maladie à coronavirus.



S’adressant à la nation à l’occasion de la Tabaski, la fête du sacrifice commémorant la soumission et la foi du prophète Ibrahim à Dieu, Macky Sall a tenu à ‘’insister’’ sur le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale, pour réduire les risques de propagation du Covid-19.



‘’i[La seule [mesure] qui peut aider à freiner la maladie, c’est le respect des gestes barrières, c’est surtout le port correct du masque et la distanciation sociale]i’’, a-t-il dit en s’exprimant sur la RTS, assurant que ‘’ nous pouvons arrêter la propagation et protéger des vies ’’ du Covid-19.



‘ ’La jeunesse a un rôle déterminant à jouer. Elle peut penser qu’elle est protégée (...). Elle doit protéger les personnes âgées ’’, a dit le chef de l’Etat, rappelant que les plus âgés ont payé le plus lourd tribut à la pandémie de coronavirus.



Il a demandé le pardon de tous et a accordé le sien à tout le monde, à l’occasion de la Tabaski, célébrée le 10 du dernier mois du calendrier musulman.



Cette année, la Tabaski se déroule dans un contexte singulier: la pandémie de coronavirus, qui a fait plus d’un demi-million de morts dans le monde.



Depuis que le premier cas de Covid-19 a été diagnostiqué au Sénégal, le 2 mars, 10.232 personnes ont été infectées par le coronavirus, 205 en sont décédées, 6.776 patients ont recouvré la santé, et 3.250 autres sont à ce jour sous traitement.











