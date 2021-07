Tabaski: L’approvisionnement correct du marché en moutons, instruit

Relative à la préparation de la Tabaski, le Chef de l’Etat exhorte le Ministre de l’Elevage et des Productions animales à consolider avec les acteurs, les efforts de facilitation consentis par l’Etat afin d’assurer un approvisionnement correct du marché en moutons.



Le Président de la Républiqueinvite, en outre, le Ministre du Commerce à renforcer les dispositifs de surveillance de l’approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité et à lutter contre toute forme de spéculation sur les prix des produits essentiels.



