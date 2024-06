Tabaski : Le marché ”très bien” approvisionné en moutons (Officiel)

Le marché sénégalais est ”très bien” approvisionné en moutons, a assuré Alpha Bâ, le secrétaire d’Etat aux coopératives et à l’encadrement paysan, faisant état d’une disponibilité de ” presque 65% ” en têtes, à quelques jours de la célébration de la Tabaski.



” Le marché est très bien approvisionné en moutons cette année, car à l’heure actuelle, pour les besoins nationaux en termes de moutons, nous avons une disponibilité de presque 65%, à quelques jours de la fête de Tabaski, contrairement à l’année dernière, ou on était à 55% ”, a déclaré M. Bâ, ajoutant que ”tous les indicateurs sont au vert pour le moment”.



Il s’exprimait au terme d’une visite au foirail de Missirah Wadène, le plus grand marché à bétail au Sénégal, accompagné des autorités administratives, des services techniques, du maire de la commune, Moustapha Ndong et des éleveurs.



Le secrétaire d’Etat a salué également le respect strict des différentes décisions prises lors du Conseil interministériel sur la préparation de la fête de tabaski. Il a jugé satisfaisant l’aspect sécuritaire au niveau du marché à bétail de Missirah Wadène.



” Nous avons trouvé aussi à Missirah Wadène, en échangeant avec les populations et les éleveurs, un mécanisme qu’ils ont développé pour mieux assurer la sécurité en dehors de la sécurité assurée par la gendarmerie ”, a-t-il fait savoir.



Il dit encourager ” ces actions ou ces mécanismes communautaires, pour voir comment peut-on mieux renforcer la sécurité des populations et des éleveurs ”, félicitant le maire et les jeunes de cette initiative prise en collaboration avec tous les éleveurs.



Selon lui, cette stratégie permet de venir en appoint à la sécurité étatique.



Par rapport à la disponibilité de l’aliment de bétail, le Secrétaire d’Etat a assuré que l’aliment destiné au marché à bétail de Missirah Wadène, est arrivé sur les lieux.



Pour sa part, l’édile de la ville, Moustapha Ndong a souligné que la municipalité a déjà pris toutes les dispositions liées à l’approvisionnement en eau, l’électrification du lieu, la sécurité du foirail en compagnie de la gendarmerie.









Aps