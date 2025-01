Tabaski Ngom, Mor Guèye et Moustapha Diop : Le deal des 243 millions de FCFA éclate

Arrêté le mardi 14 janvier 2025 par la Brigade de recherches de Saly Portudal, Mor Guèye, propriétaire des entreprises Sen Setal et Web Sen, se retrouve au cœur d’un scandale financier explosif. Selon L’Observateur, il est accusé par son ancienne collaboratrice, Tabaski Ngom. Transféré à Dakar hier jeudi, sur demande du Parquet financier, Mor Guèye a déclaré que l’inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom, lui aurait demandé de détourner des fonds publics à des fins personnelles et politiques



D’après L’Observateur, cette affaire prend des allures de conflit entre deux anciens complices. La collaboration entre l’inspectrice et le chef d’entreprise, qui semblait jusque-là fructueuse, s’est terminée dans la discorde. Tabaski Ngom, qui collaborait avec Mor Guèye depuis 2021, a porté plainte contre lui pour escroquerie et abus de confiance sur un montant de 288 millions de FCFA.



Ces fonds, sortis des caisses publiques, auraient été détournés via des procédés que le journal qualifie de peu orthodoxes, ce qui alimente l’enquête du Parquet du pool judiciaire financier.

Toujours selon L’Observateur, Tabaski Ngom, ancienne agente comptable de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE), a été arrêtée par la Division des investigations criminelles (DIC) sur ordre du Parquet. Elle aurait initialement déposé plainte pour tenter d’échapper à la justice. Mor Guèye, quant à lui, arrêté à Saly Portudal et transféré à Dakar, est au centre des investigations.



Une somme de 438 millions de FCFA à la veille des législatives



L’Observateur révèle que, selon l’inspectrice du Trésor, 438 millions de FCFA auraient été retirés des comptes publics à travers la société Sen Setal pour préfinancer des marchés publics. Ces fonds auraient été débloqués à la veille des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Cependant, après avoir été affectée à un autre poste, Tabaski Ngom aurait exigé de Mor Guèye le remboursement intégral de cette somme sur le compte de la CRSE, domicilié à la Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI). Mais, selon ses déclarations, les 200 millions que Mor Guèye prétendait avoir versés sur ce compte n’ont jamais été retrouvés.



L’enquête de L’Observateur souligne que les quittances fournies par Mor Guèye, censées avoir été émises par Coris Bank, étaient des faux. Face à cette découverte, Tabaski Ngom aurait contacté Mor Guèye, alors au Maroc, qui aurait promis de régulariser la situation à son retour. Néanmoins, au 8 décembre 2024, seulement 150 millions de FCFA auraient été restitués. Le 20 décembre, excédée, Tabaski Ngom a déposé plainte auprès du tribunal de grande instance de Mbour.



Toujours selon L’Observateur, Mor Guèye, interrogé par les enquêteurs, aurait déclaré qu’une partie des fonds, soit 243 millions de FCFA, était destinée à financer la campagne électorale du député-maire Moustapha Diop. Il affirme également avoir remis les 288 millions de FCFA restants à Tabaski Ngom, mais sans témoin ni preuve écrite. Cette déclaration alimente les zones d’ombre de l’affaire.

Enfin, L’Observateur précise que Mor Guèye a été transféré à Dakar pour la suite des investigations. Il pourrait être confronté à Tabaski Ngom, également en garde à vue.

