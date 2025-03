Tabaski Ngom-Moustapha Diop: Les cafards d’une affaire de détournement présumé de 734 millions FCfa Un nouveau tournant dans l’affaire dite « Tabaski Ngom ». Cité dans ce dossier de détournement présumé de plus de 700 millions FCfa, le député Moustapha Diop fera certainement face à la justice. Saisie par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, l’Assemblée nationale va enclencher, ce mercredi matin, la procédure de levée de l’immunité parlementaire de l’ancien ministre sous le défunt régime de Macky Sall. Source "lesoleil.sn"

La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale, va examiner aujourd’hui, le projet de résolution portant sur la constitution d’une Commission ad hoc. Cette dernière sera chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop.



Accédant à la requête du juge financier qui avait adressé une lettre au ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a, à son tour, saisi l’Assemblée nationale, lui demandant de procéder à la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop, député-maire de Louga. L’objectif est de pouvoir l’entendre dans le cadre de l’enquête sur le détournement présumé de 700 millions FCfa au sein de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (Aprosi).



Principale accusée dans cette affaire, Mme Ngom a été inculpée et placée sous mandat de dépôt, le 23 janvier dernier par le juge d’instruction financier, pour des accusations graves : « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave au bon fonctionnement de ce système ». Ces charges s’inscrivent dans le cadre d’une enquête qui met en lumière des pratiques illicites dans la gestion des finances publiques.



Ancienne Agente comptable particulière (Acp) de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (Crse), elle est accusée d’avoir soustrait plus de 734 millions FCfa des caisses de la CRSE, entre août et décembre 2024. Selon les enquêtes, une partie de ces fonds aurait été utilisée pour financer la campagne électorale de Moustapha Diop, député-maire de Louga et président de la coalition Farlu.



Son co-prévenu, Mor Guèye, impliqué dans cette affaire, est également inculpé le même jour et placé sous mandat de dépôt pour des faits d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, entre autres, selon des sources proches du dossier. Cependant, il faut préciser que le patron des entreprises Sen-Setal et Webeom.Sen, n’a jamais consigné, selon son avocat Me Faty.



En revanche, Djim Momath Bâ, ancien Directeur général de l’Agence de Promotion des Sites Industriels (Aprosi), également sous enquête, a été inculpé mais placé sous contrôle judiciaire, après avoir accepté de consigner une somme de 90 millions FCfa, bien que le parquet financier ait demandé un mandat de dépôt à l’encontre du maire de Nioro du Rip.



Cette affaire de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, portant sur environ 700 millions FCfa, a pris une nouvelle tournure à la mi-janvier. Le dossier, transmis aux enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic), a révélé l’existence d’un circuit complexe de détournement de fonds publics au sein de l’Agence de Promotion des Sites Industriels (Aprosi), où l’intéressée occupait la fonction d’Agente comptable particulier, avant de rejoindre la Crse.



Entendue, elle a porté plainte contre Mor Guèye, patron des entreprises Sen-Setal et Webcom.Sen, qui a été arrêté par la Brigade de Recherches de Saly, avant d’être présenté au parquet financier de Dakar.



Aujourd’hui, avec cette demande de levée d’immunité, la balle est désormais dans le camp de l’institution parlementaire. Si l’immunité du député-maire de Louga est levée, il pourrait être entendu par le juge financier et voir sa responsabilité engagée dans ce dossier sensible.



Moustapha Diop a été nommé administrateur du Fonds national de l’entrepreneuriat en 2011 et, est entré au gouvernement pour la première fois, en juillet 2014, en qualité de ministre délégué auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, chargé de la Microfinance et de l’Économie solidaire. Le 7 septembre 2017, il a changé de portefeuille pour devenir ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes industries, poste qu’il a occupé jusqu’à la chute du régime Sall, en mars 2024.



