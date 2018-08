Tabaski: Précautions à prendre avant et après le sacrifice du mouton… Le président de la République, M. Macky Sall a rendu au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, une visite surprise à Touba. Dr Ousmane Lô, expert en politique d’élevage et en santé animale revient ici à travers ses conseils pour donner les précautions à prendre avant le sacrifice , lors du sacrifice , la dépouille la conservation et les mesures d’hygiène à adopter.

Avant le sacrifice

-Ne pas administrer des médicaments qui nécessitent souvent des délais d’attente longs ( de 07jrs—30jrs) ;

-Le mouton doit être propre ;

-24 h avant la Tabaski, le mouton est mis sous diète (eau+paille) ;

Lors du sacrifice

-Il doit se faire aussitôt après celui de l’Imam ;

-La saignée doit être complète en éliminant le maximum de sang ;



La dépouille (« Fess »)

-Eviter l’usage abusif de l’eau (risque de pollution et de contamination) ;

-Éviter la contamination par les urines,poils,contenu panse… ;

-Éviter l’usage de tout linge, chiffon, pour essuyer la viande;



Le musulman doit être son propre »vétérinaire »;

*bien regarder pour déceler tout ce qui est anormal (couleur,odeur,aspect…);

*foie et masse poumons-coeur seront bien rincés;

*le foie présentant des abcès, des nodules,des kystes généralisés sera éliminé;si lésion locale — éplucher;

*nodules sur les intestins ( parasitisme) — à éliminer;

*viande truffée de masses charbonneuses (Attention! )



Avant la préparation (Wadj)

La viande sera « reposée » avant cuisson afin qu’apparaisse la tendreté.

Réfrigération: 3 règles à respecter:

– Réfrigération sera appliquée à une viande et des abats sains;

– Précocité de la réfrigération qui doit aussi être rapide;

– Continuité de la réfrigération (respect chaîne de froid)

Éviter la decongelation + recongélation!

Pour une bonne hygiène des viandes, il faut « presque commencer dans l’asepsie pour terminer dans la propreté ».











