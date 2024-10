Tabax-Construire renforce son soutien au PASTEF : “L'intérêt supérieur du Sénégal prime sur les calculs partisans”, Boubacar Camara Kamâh

Dans ce cadre, une délégation menée par le Secrétaire général national du parti, M. Mor Ndiaye, s'est rendue au siège du PASTEF-Les Patriotes, pour réaffirmer cet engagement. Cette visite témoigne de la volonté de Tabax-Construire de s’inscrire activement, dans la dynamique portée par le parti d’Ousmane Sonko.



Déjà impliqué dans le dépôt de la caution pour la candidature, Tabax-Construire franchit une étape supplémentaire, en annonçant une contribution directe au budget de campagne du PASTEF. Ce soutien financier, qualifié de "significatif" par les responsables, incarne une solidarité forte et un engagement désintéressé, plaçant l’intérêt national au-dessus des calculs partisans.



« La transformation d'une nation ne se réalise pas dans l'isolement, mais à travers la convergence des forces vives porteuses de changement », a commenté Mamadou Lamine Sène, proche du président Boubacar Camara Kamâh. Il a salué cette initiative comme un exemple de synergie politique tournée vers l’avenir.



Selon lui, l’alliance entre Tabax-Construire et le PASTEF repose sur une « convergence naturelle », fondée sur des valeurs partagées et la volonté d'opérer une rupture avec les pratiques du passé.



« Cette démarche montre que, par-delà les intérêts partisans, c'est l’intérêt supérieur du Sénégal qui prime », a-t-il souligné, ajoutant que cette collaboration est un jalon essentiel pour le renouveau attendu par les citoyens.



Les deux formations politiques espèrent, à travers cette coopération, œuvrer pour un Sénégal plus uni et prospère.