Tacko Fall devient officiellement un joueur des Celtics… L’aventure se poursuit à Boston pour Tacko Fall ! Le pivot sénégalais a signé un 2-way contract avec la franchise du Massachusetts.



Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|

Fin du suspense concernant Tacko Fall. Signé pour un Exhibit 10, soit un contrat non garanti, le Sénégalais a décroché une place dans l’effectif. The Score rapporte que les Celtics ont transformé son contrat en two-way contract. Une place a été libérée par la transformation du contrat de Max Strus.



Cela veut dire qu’il sera limité à 45 jours en NBA et il devrait passer la majeure partie de son temps en G-League aux Maine Red Claws pour s’y développer. Mais il aura sa chance avec le groupe pro ! Et donc peut-être de nouvelles occasions de se mettre en valeur et de faire son trou.



Des prestations payantes



Non drafté à sa sortie de la faculté, Tacko Fall avait disputé la Summer League avec les Boston Celtics. Ses prestations lui ont alors permis de parapher un contrat de dix jours avec la franchise mythique. Il lui restait alors à prouver lors du camp d’entraînement et de la pré-saison qu’il pouvait jouer en NBA. Il l’a fait. Avec plus de 7 points et 4 rebonds par rencontre, le géant de 2,31 m a été suffisamment bon pour que les dirigeants lui offre un « two way contract ». Tacko Fall est aussi devenu l’un des chouchous du public. Pas seulement à Boston mais aussi dans les autres salles de la ligue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos