Taïba Niassène / Inondations et appel pour un plan d'assainissement : Serigne Mbaye Thiam, plus favorable à un plan directeur Le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui était parti dimanche dernier présenter les condoléances du gouvernement à la famille du jeune Ibrahima Guèye, décédé par noyade lors des fortes pluies qui se sont déversées dans la commune de Taïba Niassène, dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mai dernier et s'enquérir de la situation sur le terrain, est pour l'instant plus favorable à un plan directeur qu'à un plan d'assainissement aveugle.

Pour Serigne Mbaye Thiam, diligenter un plan d'assainissement à la sauvette, ne ressort que de l'ordinaire. Autrement dit, ôter au programme d'assainissement de Taïba Niassène toutes les garanties techniques nécessaires à sa survie ou sa durabilité. Pour l'heure, l'idéal serait de précipiter un plan directeur complet, une sorte de feuille de route pour ensuite, aboutir à quelque chose qui soit lié au programme de réalisation et la mise en œuvre de ce programme spécifique.



Dans cet élan, Serigne Mbaye Thiam dit déployer, sans attente, les services techniques de l'Etat pour le démarrage des opérations sur tout le périmètre communal de la cité religieuse. Puisque dans cette contrée, existent encore deux (2) à trois (3) rivières dormantes qui se remplissent vite en période hivernale, ses techniciens pourront, à cet effet, élaborer un rapport exhaustif en guise d'orientation direct concernant le plan de mise en œuvre.



Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement ordonne, toutefois, aux différents services des Sapeurs-pompiers, la diligence des opérations d'électro-pompage sur tout l'espace communal de Taïba Niassène, afin de drainer et déverser les eaux en stagnation vers les autres sites postés tout autour, à la périphérie de la commune.



Aussi, pour le soulagement des victimes, d'autres instructions ont été données au maire de la commune, Abib Niasse et au Comité local de gestion, pour le recensement complet des sinistrés, les pertes en matériel, en vivres, en têtes de bétail et tous autres biens appartenant aux populations et endommagés lors des intempéries.















