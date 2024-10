Takku Wallu Senegaal très critiquée au Fouta: Me Malick Sall et ses partisans tournent le dos à l’APR En moins de 24 heures, l’ancien ministre de la Justice, Me Malick Sall, a provoqué une série de démissions de cadres de l’Alliance pour la République (APR), l’ex-parti présidentiel. Ces départs, émanant de responsables issus de diverses localités du Fouta, sont motivés par une contestation des investitures au sein de la coalition Takku Wallu Senegaal, conduite par Macky Sall en personne, nous informe Le Quotidien.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2024 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les démissionnaires figurent plusieurs figures locales : El Hadji Amadou Thimbo (économiste, Dabia), Abdoul Guissé (ancien sénateur et adjoint au maire de Thilogne), Hadiaratou Ndiaye (assistante, Ogo), Thierno Mboup (artiste, Dabia), Mame Laguel Konté (membre de la diaspora en France), Abdoulaye Ndiaye (chercheur, Ogo), Maïmouna Ba (ménagère, Matam), Oumar Amadou Abass Ka (Dabia), Harouna Bal (enseignant-chercheur, Ogo), Moussa Sy (opérateur économique, Nabadji), Aminata Saïdou Ba (gestionnaire, Nabadji), Babido Ndiaye (juriste, Oréfondé), Bineta Fall (ménagère, Matam) et Amadou Wagne (artisan, Thilogne). Tous ont annoncé leur départ «avec effet immédiat», selon un communiqué transmis hier au Quotidien.



Les partisans de Me Malick Sall dénoncent la gestion opaque des investitures au sein de la coalition Takku Wallu Senegaal et accusent Macky Sall de favoriser des pratiques manipulatrices. Selon eux, «ces investitures démontrent une nouvelle fois la duplicité et la fourberie dans la gestion de l’APR dans le département de Matam, avec l’approbation du leader du parti».



Ils rappellent également plusieurs épisodes marquants, comme «la trahison lors des élections locales précédentes» ou encore «le gazage des militants APR de Matam lors de la précampagne législative».



Ces démissionnaires considèrent que cette nouvelle gestion des investitures ne fait qu’«entériner l’ostracisme» dont ils disent avoir été victimes au profit de certains oligarques internes.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook