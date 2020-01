Talibé battu à mort à Linguère : Le maître coranique et un condisciple, écroués

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020

Le maître coranique et le présumé meurtrier de Fallou Diop ont été placés hier sous mandat de dépôt, après leur audition au cabinet du juge du 2e cabinet du Tribunal de Grande instance (Tgi) de Louga.



Ils sont inculpés pour « meurtre, mise en danger à la vie d’autrui, non-assistance à une personne en danger », renseigne la RFM. La date de leur jugement n’a pas encore été fixée.



Fallou Diop , 11 ans, a été battu à mort par son condisciple et surveillant, Maguette Diop, 15 ans, dans un daara (école coranique) à Rawdou dans la commune de Thiel (Linguère). Ce, au motif que Fallou Diop n’avait pu réciter sa leçon du jour. Il a été inhumé mercredi sur autorisation du procureur de la République.



