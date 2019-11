Talibés enchaînés : Le marabout et ses complices jugés ce mercredi

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019

Le marabout Cheikhouna Guèye dit Khadim, le soudeur métallique et les parents mis en cause dans l'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne font face, ce mercredi, au juge.



Enquête, qui donne la nouvelle, de signaler que les mis en cause, déjà placés sous mandat de dépôt, sont poursuivis pour "maltraitance d'enfants".

