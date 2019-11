Talibés enchaînés à Ndiagne (Coki): Le marabout Khadim Gueye écroué et jugé ce mercredi

La pression des religieux n’a finalement pas marché ! Le maître coranique arrêté à Ndiagne (Coki) pour acte de torture sur ses talibés (il les enchainait comme des esclaves) a été inculpé et écroué à la Maison d’arrêt et de correction de Louga. Oustaz Cheikhouna Guèye a été placé sous mandat de dépôt ce lundi en début de soirée en même temps que le menuisier métallique qui lui livrait les chaînes et les quatre (4) parents des talibé. Selon informations, ils seront jugés ce mercredi en audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Louga.



