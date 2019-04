Talibés: « il est temps que l’Etat applique le Code de l’Enfant », selon Seydi Gassama La question des talibés prend des proportions inquiétantes. Le nombre d’enfants, de plus en plus de bas âge, qui arpentent chaque jour les rues dans le pays, est sans cesse croissante. Il s’y ajoute que les questions de châtiments corporels et autres violences sur ces enfants, se pose encore avec plus d’acuité. Le dernier fait en date est le cas de cet enfant talibé battu à mort par son soi-disant marabout, avant d’être enterré en catimini à Mbour.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Selon Seydi Gassama, « il est temps que l’Etat mette fin à tout cela et applique le Code de l’Enfant ».



Pour le patron d’Amnesty International Dakar, « on doit aller vers la mise en place des daharas modernes dans lesquels, en plus de l’apprentissage du Coran, les enfants apprennent d’autres métiers » qui leur garantissent un avenir. Et Seydi Gassama de marteler, « il faut mettre fin à ce type d’enseignements et au châtiment corporel ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos