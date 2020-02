Talibés violés à Ouakam: Le maître coranique A. Guèye dans la cave du palais de Justice

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 15:17

Arrêté le lundi 03 février, le maître coranique Abibou Guèye a été déféré le mercredi 05 février et a bénéficié d'un retour de parquet. N'ayant pas été entendu par le maître des poursuites, il est retourné au Commissariat Central de Dakar. Contrairement à ce qui a été dit, le présumé violeur n'a ni été inculpé ni mis sous mandat de dépôt.



Au moment où ces lignes sont écrites, M. Guèye né en 1981, qui nie totalement les faits qui lui sont reprochés, vient d'arriver à la cave du tribunal de Dakar en provenance du Commissariat Central. Il sera entendu dans les prochaines heures par le procureur, sur les faits de viol et de pédophilie qui lui sont reprochés par ses plaignants A. Tall et M. Diagne, âgés respectivement de 27 ans et 25 ans, résidant à Ouakam.

