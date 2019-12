Tambacouda : Il plante le couteau dans le ventre de son ami à cause d’un statut sur WhatsApp

Une bagarre entre deux jeunes a failli virer au drame au quartier Abattoirs de Tambacounda. Un nommé Abdoulaye Gadjigo a planté un couteau dans le ventre de son ami Doudou Gadjigo pour une banale histoire de statut WhatsApp.

Tout est partie, rapporte « Alkuma » repris par l’As, lorsque la victime Doudou Gadjigo a fait un photomontage caricaturant son ami Abdoulaye Gadjigo sur WhatsApp. Ce dernier n’ayant pas du tout aimé le statut, l’a appelé au téléphone pour lui demander de l’enlever. Mais Doudou Gadjigo a refusé. Il s’en est suivi des engueulades. En colère, Abdoulaye Gadjigo a pris une moto pour retrouver son protagoniste dans son lieu de travail afin de l’obliger à enlever son statut. C’est ainsi que Doudou Gadjigo a asséné un violent coup de poing à Abdoulaye Djigo. Et en guise de riposte, Abdoulaye Gadjigo s’est emparé du couteau de la victime pour lui en planter un coup sur le côté gauche de son ventre. Abdoulaye Gadjigo a été arrêté par les hommes du Commissaire Niane et placé en garde-à-vue. Il sera déféré au parquet aujourd’hui pour coups et blessures volontaires.



