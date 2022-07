Tambacounda: 23 admis sur 63 au premier tour de l'examen du baccalauréat

Vingt-trois candidats ont été déclarés admis au premier tour de l’examen du baccalauréat technique, au lycée dédié à cette série à Tambacounda (est), a appris l’APS du chef du centre d’examen, Mamadou Yéro Diallo.



Trente-deux candidats doivent passer par les épreuves du second tour pour espérer décrocher leur premier diplôme universitaire. Moins chanceux, huit élèves ont été ajournés.



Selon Mamadou Yéro Diallo, 10 candidats ont été déclarés admis avec la mention ‘’Assez bien’’.



Cette année, le lycée technique de Tambacounda a présenté 63 candidats à l’examen du baccalauréat, pour la série sciences et technologies de l’économie et de la gestion.



Selon Mamadou Yéro Diallo, l’admission des 32 candidats autorisés à se présenter au second tour permettrait à l’établissement d’avoir un taux de réussite ‘’satisfaisant’’ d’environ 87 %.



Aps