Tambacounda : 9 morts et 5 blessés, dont 2 graves, dans un accident

La route a encore tué. En effet, un grave accident s’est en effet produit à 5 km de la localité de Koussanar, située dans la région de Tambacounda. Le choc a eu lieu un peu avant 22h, entre un véhicule 7 places qui venait de Touba pour Tambacounda et un bus qui avait quitté Tambacounda pour rallier la région de Dakar.



Le bilan lourd décompté par les autorités déjà sur place, fait état de 9 corps sans vie, 5 blessés, dont deux dans un état grave. Pour les 8 passagers qui se trouvaient à bord de la voiture 7 places, un seul a survécu. Parmi les neuf personnes décédées, deux sont des enfants, selon le gouverneur de Tambacounda déjà sur les lieux du drame, renseigne "Rewmi".



Une fois informé, le Comité régional de sécurité s’est rapidement déployé sur les lieux, pour apporter le soutien nécessaire aux personnes blessées et d’aider à l’évacuation des corps sans vie. Une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame conduisant à ce lourd bilan macabre.



Le gouverneur saisit toutefois cette triste occasion, pour lancer un appel aux usagers de la route, pour éviter ces accidents mortels qui ne cessent de s’accroître.

