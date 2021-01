Tambacounda/ Criminalité faunique: Des peaux de léopards, des ivoires d’hippopotame, une arme de guerre saisis, trois suspects arrêtés Dans la lutte contre la criminalité faunique, les Parcs nationaux, en collaboration avec le Commissariat Central de Tambacounda et Eagle-Senegal, ont procédé, en ce début d’année, à la saisie de peaux de léopards, des ivoires d’hippopotame et une arme de guerre, ainsi que l’arrestation de trois suspects à Tambacounda. Les deux opérations opérations ayant fourni ces résultats entrent dans le cadre de la lutte contre le trafic de faune sauvage et ses connexions.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Janvier 2021 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

“Après une première opération le 26 janvier 2021, ayant permis l’interpellation des 2 présumés trafiquants de faune, d’une arme de guerre de type AK47 et ses munitions, d’une peau de léopard fraîchement abattu, de 14 ivoires d’hippopotame, la même équipe composée des Parcs Nationaux de Tambacounda, en collaboration avec le Commissariat Central de Tambacounda et l’appui de Eagle-Senegal , a remis le ‘’couvert’’ le 28 janvier 2021, pour lutter contre le trafic de faune sauvage et ses connexions.



Elle a ainsi interpellé un présumé trafiquant de faune, ancien ASP de sa fonction (Agent de Sécurité de Proximité), en flagrant délit de détention, circulation commercialisation et importation illégale d’une peau de léopard, une espèce intégralement protégée au Sénégal et par la Convention de la CITES sur les restrictions de commercialisation internationale des espèces sauvages protégées”, lit-on.



La même note renseigne que tous les suspects ont été déférés au Tribunal de Grande Instance, auprès du Procureur de la République de Tambacounda.



“Le trafic de faune sauvage, en plus d’être une calamité pour la préservation de certaines espèces de faune dans leur milieu naturel, est un vecteur majeur de transmission de zoonoses entre l’animal et l’homme (Covid-19, Grippe aviaire…) et connaît des connexions dangereuses reconnues, comme le trafic d’armes, de drogue, les groupes terroristes.



À la lumière de la situation actuelle de la Covid au Sénégal, de l’Instabilité sécuritaire et économique que la criminalité faunique engendre dans les pays africains, il est nécessaire d’encourager et de soutenir les acteurs qui se sont lancé dans cette lutte sans merci au Sénégal”, renseigne le document.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos