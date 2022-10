Tambacounda : Dénonçant les attaques contre leur leader, des partisans de Mimi fixent au régime ses priorités Des solutions à la cherté grandissante du coût des denrées de première nécessité, au chômage chronique des jeunes, à l’insécurité alimentaire qui plane sur le monde rural… Telles devraient être les réelles préoccupations du régime et de ses suppôts. Et non de vouloir s’attaquer au mandat de Mimi Touré et autres, légalement et légitimement élus par les citoyens.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

C’est en ces termes que s’est exprimé Souleymane Dembélé, le coordonnateur du mouvement de soutien dénommé Mimi, (Mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance/Degou Ak Mimi). M. Dembélé, qui a animé un point de presse ce samedi, n’a pas été tendre avec le régime. Ce pro-Aminata Touré s’est dit prêt à tout pour défendre son mentor, arbitrairement persécuté, selon lui, par un régime en quête inlassable et de manière outrancière de majorité.



«Le pouvoir ferait mieux de s’atteler à régler la cherté des denrées de première nécessité, les matériaux de construction constamment en hausse, le loyer trop cher, de veiller à garantir une bonne sécurité alimentaire aux populations, entre autres urgences énumérées. Voilà le chantier sur lequel sont attendus Macky Sall et ses suppôts», a fulminé Souleymane Dembélé.



Mais non à des attaques purement politiciennes contre des gens qui bénéficient de la confiance et des suffrages des populations. Pour cet ancien coordonnateur du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer), «vouloir coûte que coûte destituer Mimi Touré de son mandat est du pur acharnement».



«C’est même une honte pour un pays qui se veut démocratique», dénonce cet affidé de Mimi Touré. «Ils nous trouveront sur leur chemin dans leur entreprise de destitution du mandat de Aminata Touré. Mimi siégera en toute quiétude à l’Assemblée nationale pour défendre l’intérêt suprême du pays et des populations», martèle-t-il.



Profitant des micros tendus par les journalistes, le jeune Dembélé a dit appeler les militants et sympathisants de l’Apr frustrés et épris de Justice à se joindre à leur mouvement et soutenir Mimi Touré. Déjà, informe-t-il, «beaucoup de responsables de l’Apr leur ont témoigné de leur soutien et affection». «Et sous peu, renchérit le défenseur de l’exPremière ministre, des défections et pas des moindres seront enregistrées dans les rangs du Benno bokk yaakaar (Bby)».



«De gros pontes de l’Apr et de la Coalition Bby promettent de rejoindre le camp de Mimi Touré», fait savoir Souleymane Dembélé. Ce dernier termine en promettant que leur leader sera sur les startingblocks lors de l’élection présidentielle de 2024 contre vents et marées, s’il le faudra. «Elle en a les compétences et l’expertise requise et bénéficie du soutien des Sénégalais», lâche encore ce proche de Mimi

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook