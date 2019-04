Tambacounda : Deux jeunes meurent noyés dans le fleuve Gouloumbou

La forte canicule qui sévit à Tambacounda ces temps-ci, pousse les jeunes à rallier le fleuve Gouloumbou pour une après-midi de baignade. Deux d’entre eux sont morts noyés après s’être rendus dans une zone profonde, selon les rescapés interrogé par "Le Quotidien".



Il s’agit, d’un élève en classe de première et un mécanicien. Les deux corps ont été repêchés par les populations riveraines du fleuve. La gendarmerie s’est déplacée sur les lieux et a ouvert une enquête.











