Tambacounda / Diffamation: Le directeur du Marché aux poissons réclame 1 million FCfa à une vendeuse d’étal Le directeur du marché de Tambacounda, Adama Signaté, a assigné en justice une vendeuse d’étal, qui a raconté dans la ville avoir été conviée à un rendez-vous galant dans un hôtel de la place. Il lui a réclamé 1 million de francs Cfa de dommages et intérêts, dans cette affaire qui a pris les allures d’une vengeance personnelle.

Le Tribunal de Grande Instance de Tambacounda, statuant en matière correctionnelle en premier et dernier ressort, a jugé ce mercredi 15 décembre 2021, une affaire de diffamation.



Le directeur du Marché aux poissons communément appelé ‘’marché Corona’’, Adama Signaté, plaignant dans cette affaire, a réclamé 1 million FCfa, pour réparation du préjudice causé par Mame Bintou Diouf, vendeuse d’étal. Cette dernière a comparu hier pour diffamation. M. Signaté accuse la dame d’avoir tenu des propos portant atteinte à son honneur et à son image.



En l’espèce, Mame Bintou Diouf aurait dit à qui veut l’entendre, que M. Signaté lui a donné rendez-vous dans un hôtel de la place à partir 22 h.

‘’ Elle a dit dans tout le marché que j’ai envoyé mon agent de recouvrement Pape Sané, lui demander de venir me retrouver à l’hôtel à partir de 22 h. Ce qui est faux ’’, a-t-il pesté.



Visiblement très remonté, le mari et père de famille a, pour donner une bonne leçon à cette dame, demandé 1 million FCfa. Une somme que l’accusée, qui a déjà du mal à joindre les deux bouts, aura du mal à rassembler. Elle qui ne comptait que sur son étal pour subvenir à ses besoins.



Devant la barre, la dame mariée et mère de 4 enfants a nié les faits et est revenue sur ce qui a valu sa comparution. Elle prétend qu’un jour, Mamadou Sané alias ‘’Pape’’ est venue la voir à son étal, pour lui dire que le directeur l’attendait le samedi à 22 h à l’hôtel. Elle dit avoir trois clients comme témoins, qui l’ont vue échanger avec Pape. Madame Diouf jure également n’avoir expliqué cette affaire qu’à deux personnes : Babacar Sall et Mbaye Diop.



Une affaire d’étal de poissons



Il ressort des débats que c’est une affaire d’étal qui est à l’origine de cette histoire. A en croire Mme Diouf, elle tenait un étal que le directeur lui a repris pour le donner à un de ses proches. Elle explique que le directeur a usé de son pouvoir pour la faire quitter son étal. Ce qu’elle a mal pris et depuis lors, un climat tendu régnait entre les deux protagonistes.



Le directeur du Marché aux poissons a rétorqué que la plainte qui les a conduits à la barre, est la seconde qu’il a portée contre la dame. La première pour injure avait été retirée, grâce à la médiation de responsables religieux. Le directeur a ajouté qu’il n’y a pas un seul membre ou proche à qui il a donné une place au niveau du marché. Ainsi, il a insinué que si Mame Bintou a perdu son étal, c’est parce qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à son obtention.



Mais l’accusée a laissé entendre que le directeur a usé de son pouvoir pour la renvoyer du marché et qu’il se sentait intouchable, du fait de sa proximité avec le ministre Sidiki Kaba. Une allégation que le directeur a balayée du revers de la main.



‘ ’J’ai été nommé directeur du marché par le ministre de la Pêche Alioune Ndoye et non par Sidiki. Mon compagnonnage avec lui ne date que de trois ans ’’, a-t-il lancé. Ajoutant que la prévenue veut utiliser sa relation avec le ministre des Forces armées pour le diffamer.



Entendu à titre de témoin, Amadou Sané dit ‘’Pape’’ a juré n’avoir jamais dit à Mame Bintou de retrouver son patron dans un quelconque hôtel. Il a ajouté que depuis son altercation avec la dame, pour un problème de recouvrement, il ne lui a plus adressé la parole.



L’autre témoin, Babacar Sall, a reconnu que l’accusée lui a confié que le directeur lui avait donné rendez-vous dans un hôtel, après qu’il a refusé de la recevoir dans son bureau. La dame a, de nouveau confirmé, précisant que c’est bien Pape Sané qui lui a dit que le directeur lui donnait rendez-vous dans un hôtel, la nuit.



Toujours à la barre, elle a déclaré que si elle a causé du tort au directeur, c’est en grande partie à cause de Pape. Mais le procureur de la République a requis à son encontre trois mois ferme d’emprisonnement.



Après avoir entendu le réquisitoire du ministère public, le juge a déclaré Mame Bintou Diouf coupable de diffamation et l’a condamnée à 3 mois avec sursis et à une amende de 20 000 FCfa. L’accusée devra également verser la somme de 500 000 FCfa, en guise de réparation, de dommages et intérêts au directeur du marché, Adama Signaté.













