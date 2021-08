Tambacounda: Elle décroche le Bac après avoir accouché la veille du second tour Là où des candidats sont pris pour fraude, d’autres s’érigent en exemple. Woudé Bâ s’est présentée au Bac et l’a réussi, cette année. Ce, malgré un accouchement difficile à la veille des épreuves, relaye emedia depuis le quotidien.

Madame Dansokho, Woudé Bâ, à l’état-civil, a passé une rude année scolaire en raison d’une grossesse avancée.



Au finish, elle a décroché son sésame, au second tour, mais elle a failli manquer à l’appel des candidats samedi dernier, jour de démarrage des épreuves du second tour. Jusqu’à 01 heure du matin, elle était sous assistance médicale à l’hôpital régional de Tambacounda, pour accoucher.



Aussitôt après l’accouchement, son beau petit garçon bien enveloppé, elle a demandé à être ramenée à Koussanar où se trouve son centre d’examen. Le lendemain, elle s’est présentée dès 07h30 pour subir les épreuves, sans aucune difficulté signalée.



"Aujourd’hui, je suis toute comblée", a-t-elle réagi.

