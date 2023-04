Tambacounda : L'Imam ratib insiste sur les méfaits de la trahison et exhorte les fidèles croyants, à savoir garder le secret L'imam ratib de la Grande mosquée de Tambacounda, Thierno Souleymane Agne, s'est appesanti dans son khoutba, sur les méfaits de la trahison et exhorte les fidèles croyants à savoir garder le secret. Ainsi, Me Sidiki Kaba, Ministre des Forces armées s'est prononcé après la prière de la Korite à Tambacounda.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 16:41 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook