Tambacounda: Le gouverneur arrête une dizaine de camions pour transport clandestin de passagers Après l’alerte de Gora Khouma sur le trafic de personnes que faisaient certains camionneurs, le gouverneur de Tambacounda a créé une brigade « embuscade », qui traque les individus qui ne respectent pas les mesures arrêtées. Ainsi, le gouverneur Baldé a fait arrêter 154 motocyclistes et confisqué leurs engins ainsi qu’une dizaine de camions qui transportaient clandestinement des passagers en lieu et place des marchandises.







Rédigé par leral.net le Mardi 14 Avril 2020 à 10:58



