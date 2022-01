Tambacounda: Le ministre de la Justice a inauguré la Cour d’Appel Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall a affirmé que la Cour d’appel de Tambacounda, inaugurée ce mardi, va participer à l’accélération des délais de traitement des dossiers.

’’ Toutes les procédures d’instance et d’appel pourront désormais être traitées sur place. Donc, cette Cour d’appel va nettement participer à l’accélération des délais des traitement des dossiers ’’, a-t-il dit lors de la cérémonie d’inauguration de la Cour d’appel de Tambacounda, construite sur une surface de 2.000 mètres carré, avec 36 bureaux et deux salles d’audience.



’ ’L’inauguration de cette Cour d’appel dont la pose de la première pierre a eu lieu en avril 2015, vient de changer considérablement la carte judiciaire de la région. Cette Cour d’appel est un joyau qui va rapprocher la Justice des justiciables des deux régions du Sénégal Oriental (Tambacounda et Kédougou) ’’, a souligné le ministre de la Justice.



Ainsi, a-t-il poursuivi, les populations de Tambacounda et de Kédougou n’auront plus besoin d’aller jusqu’à Kaolack pour obtenir un jugement en deuxième instance.



Pour sa part, le maire de la commune de Tambacounda, Mame Balla Lô, a plaidé pour le démarrage de la construction des tribunaux d’instance de Koumpentoum et de Goudiry, ainsi que la réhabilitation du bâtiment du Tribunal de Grande Instance de Tambacounda. ’’ D’autre part, nos prisons doivent être rénovées afin d’améliorer les conditions de détention dans les Maisons d’arrêt et de correction ’’, a-t-il ajouté.



D’après l'Aps, Mame Balla Lô a également invité l’Etat à soutenir les Maisons d’arrêt, pour ’’ une meilleure prise en charge ’’ de la population carcérale. ’’ Nos prisons sont peuplées et parfois certains détenus n’ont pas de soutien de leurs familles. Tambacounda qui est une ville carrefour, enregistre beaucoup de prisonniers qui sont des étrangers ’’, a-t-il souligné.





