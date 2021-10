Tambacounda / Mamadou Kassé "ose", avec 25 propositions, pour une ambition Urbaniste-aménagiste, spécialiste du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’environnement, Monsieur Mamadou Kassé, contrairement à beaucoup d’hommes politiques, qui privilégient un programme oratoire, a préféré lui décliné son ambition pour sa région natale, en l’occurrence Tambacounda, dans un livre intitulé « Oser pour Tambacounda, 25 propositions pour une ambition ».

En effet, l’actuel Directeur général de la SICAP SA, la première société immobilière publique du Sénégal, et par ailleurs membre de l’Alliance Pour la République (APR), est un candidat très sérieux pour la municipalité de Tambacounda, aux prochaines joutes électorales de janvier 2022.



Précédemment Directeur général de la SN HLM, Conseiller technique du président de la République, Macky Sall, en charge des questions d’urbanisme et d’habitat, Monsieur Mamadou Kassé a fait savoir que ce livre s’adresse aux populations de Tambacounda qui veulent rompre avec une politique vieillie depuis des décennies, comme le racontent les témoins de l’histoire , d’un « Prince » régnant royalement sur le territoire communal, entouré d’une brigade de miliciens et de laudateurs.



Poursuivant, il estime que cet ouvrage est une invite faite à ceux qui possèdent le moindre moyen d’expression, des artistes créateurs aux journalistes. il interpelle tous les citoyens de Tambacounda qui ont le désir de communiquer leur foi, dans une dynamique d’édification où il fait bon vivre, a-t-il ajouté.



Il est écrit à la fois dans l’angoisse et dans l’espoir suscité par les options progressistes du Président Macky Sall, a conclu Mamadou Kassé.

