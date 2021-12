Tambacounda : Mamadou Kassé poursuit ses tournées dans le département Après avoir sillonné les communes de Netteboulou, Sinthiou Malhem et Tambacounda, Mamadou Kasse, la tête de liste départementale Benno Bokk Yaakaar de Tambacounda était dans la commune de Koussanar. En compagnie de la tête de liste communale, le maire sortant Boubacar Ba, il a, de 10h du matin à minuit, parcouru munitieusement l'axe Koussanar-Wourosseno.

La première étape à la Mairie de Koussanar a vu la mobilisation des notables notamment imams, chefs de village et conseillers municipaux. Au delà des prières, un engagement ferme a été pris pour accompagner les listes de BBY dans la commune de Koussanar ainsi que le département de Tambacounda.



Ensuite, ce fut au tour du grand village de Dawadi où du fait du décès du frère de l'imam Mangane, il s'est agi, pour la délégation, de présenter les condoléances à l'imam, une visite au chef de village ainsi qu'à plusieurs notable, dans la plus grande sobriété.



La troisième étape fut celle de Débé où un accueil chaleureux à été réservé à la délégation avec des pancartes à l'effigie du Président Macky Sall et Mamadou Kassé montrant que cette zone est quasi acquise au regard des cris de joie et manifestations positives à l'endroit des hôtes. Le chef de village, prenant la parole, s'est réjoui de cette visite et a rassuré la délégation quant à la victoire éclatante de la coalition BBY au soir du 23 janvier 2022. Le responsable politique Souley Diallo a confirmé les dires du Chef de village en assurant que Débé votera massivement Benno Bokk Yaakaar.



Ensuite, ce fut un cap sur Wourosseno avec un mot de bienvenue du chef de village après les prières de l'imam. Le problème de l'eau à été évoqué mais, il a été salué le forage multi village en construction qui fera de ce problème un vieux souvenir car, ledit forage va desservir huit villages.



Le conseiller départemental, Sara Niang, porte-parole du comité électoral départemental dirigé par Ibra Ndiaye, PCA de AIBD Assistance Services, a fait une brève présentation des deux candidats, Mamadou Kassé et Babacar Ba tout en demandant aux populations de rester vigilants au regard de l'importance du scrutin.



A l'étape du Village de Wouroséno 2, le chef de village, prenant la parole, a remercié la délégation et a précisé qu'ils ont toujours soutenu Mamadou Kassé qui a été, avec le maire Boubacar Ba, le seul qu'ils ont vu régulièrement depuis le passage historique du Président Macky Sall dans leur localité en 2011.



Le maire de Koussanar a pris la parole pour faire des précisions sur les motifs du déplacement. A sa suite,

Mamadou Kassé a énuméré tous les programmes du chef de l'Etat destinés aux populations de la Zone dans le cadre des différents programmes sectoriels. Il a promis, en cas de confiance des populations, d'être le porte-parole du département et le défenseur des zones oubliées.



Pour l'étape de Kalbirom, située à 15 km de Koussanar, un accueil populaire exceptionnel a été réservé aux deux têtes de liste. Le chef de village a évoqué le problème de la mosquée et du mur de clôture du cimetière.

Le maire a promis dix tonnes de ciment pour la mosquée et Mamadou Kassé deux millions dont un million pour la mosquée et un million pour la clôture du cimetière.



La boucle fut bouclée à Koussanar avec les prières de Chérif Adramé Aidara, chef de la communauté Khadre et membre de la délégation avant que le cortège ne reprenne la direction de Tambacounda pour y arriver à minuit.



















