Tambacounda -Pose de la 1ière pierre du poste de santé de Médina Coura : Une vieille doléance presque satisfaite La date du 21 août 2021 sera inscrite en lettres capitales dans les archives du quartier Médina Coura. Elle a coïncidé avec la pose de la première pierre du poste de santé. Une doléance des populations, vieille de plus de 50 ans, va enfin être satisfaite

Médina Coura aura enfin un poste de santé. C’est une vieille doléance des populations qui va finalement être résolue. A en croire Yamadou Kouyaté, initiateur du projet, l’ouvrage qui est prévu sur un site de 800 ha va être réalisé sous peu. Il rassure que «les premiers coups de truelle vont démarrer dès dimanche. Déjà les matériaux ont commencé à être déchargés.



Grâce à l’Association pour le développement de l’éducation et de la santé, basée en France, avec qui la nôtre coopère, les financements nécessaires pour la réalisation de l’ouvrage sont disponibles». Dans un premier temps, il sera érigé un bâtiment servant de bloc pour l’infirmerie, 4 salles plus des toilettes seront construites.



«Après, le mur de clôture va être attaqué, avant prochainement de penser à son extension, entre autres ouvrages», révèle M. Kouyaté.



Le maire de la commune, qui a présidé la cérémonie, s’est réjoui de l’initiative de Yamadou Kouyaté. «Voilà des actes qu’il faut poser, exulte l’édile de Tambacounda. Et c’est pourquoi nous n’avons ménagé aucun effort pour les accompagner. Un site de près d’un hectare a été gracieusement mis à leur disposition. Si le poste est réalisé, plusieurs quartiers seront polarisés. Depuis plusieurs années maintenant, les populations ont sollicité cette infrastructure. Sous notre magistère et grâce aux associations Ades et Apes, la doléance est satisfaite», se félicite Mame Balla Lô.

