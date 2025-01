Tambacounda : Un accident à Missirah fait deux morts et deux blessés

Deux personnes ont été tuées et deux autres légèrement blessées, lorsqu’un camion transportant du bois s’est renversé, vendredi, à hauteur de Missirah, commune située à environ 33 kilomètres de la ville de Tambacounda, appris l’APS, de source sécuritaire.



« Il s’agit d’un camion qui s’est renversé sur son flanc droit. On a dénombré deux morts et deux blessés légers », a précisé la même source, à l'Aps.



Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de l’accident, a-t-elle signalé.

