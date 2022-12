Tambacounda: Un budget d’investissement de 374,6 milliards FCfa prévu

‘’Il y a un budget d’investissement disponible à hauteur de 374 milliards 660 millions francs CFA qui sera consacré à la région de Tambacounda dans le cadre d’un programme triennal 2023-2025’’, a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Il s’exprimait au cours d’un Conseil présidentiel de développement territorialisé qui s'est tenu à la gouvernance de Tambacounda.



Outre le chef de l’Etat, la rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre, Amadou Ba, des membres du gouvernement, des élus territoriaux, des députés, des autorités administratives, des acteurs économiques, des partenaires techniques et financiers, des associations de jeunes, des groupements de femmes, ainsi que des notabilités religieuses et coutumières. ‘’En 2013, lors du dernier Conseil des ministres délocalisé, le budget d’investissement de la région de Tambacounda était de 201 milliards CFA, soit une augmentation de plus de 100 milliards francs CFA par rapport à 2023’’, a précisé le ministre des Finances et du Budget.



Il a indiqué que ce budget d’investissement triennal n’est pas concerné par les autres projets multi régionaux et les autres projets d’envergure nationale comme les bourses de sécurité familiale. ‘’Ce budget d’investissement est déjà disponible. Des financements sont acquis et déjà mis dans le budget de programmation des différents ministère’’, a assuré Mamadou Moustapha Ba.



D'après Aps, ce budget d’investissement vise à développer plusieurs secteurs dans le cadre du désenclavement interne et externe par la construction de plusieurs routes et pistes rurales et l’augmentation des productions agrosylvopastorales.

Un montant de 20 milliards de francs CFA est inclus dans ce budget d’investissement pour débuter les travaux de construction de l’Université du Sénégal orientale, a ajouté M. Ba.