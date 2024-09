Tambacounda : Un homme verse du poison dans le puits principal de Bourgou

Les habitants de cette localité de la commune de Ndoga-Babacar, auraient frôlé le pire. Un individu aurait tenté de les empoisonner avec un produit appelé «conquête». Le mis en cause a été arrêté par la gendarmerie et déféré au parquet. Le récit de Idrissa Keïta, recueilli par "L’Observateur" est rocambolesque.



Idrissa Keïta, chef du village de Bougou



«Le jour des faits, nous nous étions rendus à Tambacounda suite au décès d'un proche parent. En notre absence donc, Ibrahima Sory Camara s'est rendu vers 17 heures, au puits du village. Il y a croisé une de nos filles du nom de Fanta Keita. S. Camara a malencontreusement fait tomber ses lunettes dans le puits et a sommé cette dernière, d'aller les lui chercher. Fanta lui oppose un refus catégorique, avant de prendre la fuite. Muni d'une hache, Sory l'a poursuivie jusque dans une des concessions du village. Là, il sera calmé par un occupant des lieux. Tirée d'affaire, la jeune Fanta a précipitamment vidé les lieux pour informer ses frères et sœurs. Furieux, ces derniers sont allés à la recherche de Ibrahima Sory Camara, qui sera malmené.



«i[(Lorsqu’il est tombé sur l’incident) J'ai contacté les gendarmes de Tamba qui nous ont conseillé de nous rapprocher de leurs collègues de Gouloumbou. Ces derniers nous ont orientés vers les pandores de Makacolibantang. Avant l'arrivée de ces gendarmes, Ibrahima Sory Camara mijotait son plan macabre, consistant à verser du poison dans le puits. C'est ainsi qu'il s'est subtilement saisi du poison, qu'il a versé d'un trait dans le puits. Son geste n'a pas échappé à certains dans la foul,e qui se sont empressés de le dénoncer. C'est ainsi que les restes de ce poison ont été trouvés par devers lui.



[…] Cette situation nous est très préjudiciable en ce sens que nous ne pouvons plus utiliser l'eau de ce seul puits du village. Nous parcourons des kilomètres, pour nous approvisionner en eau potable à Tamba-Socé ou à Sita-Woulin. Nous voulons un autre puits. Nous avons informé les autorités compétentes, mais en vain. Ce poison versé dans le puits du village a fini de créer la psychose chez les populations de Bourgou, qui invitent les autorités à résoudre le problème le plus rapidement possible, pour éviter la survenue de maladies ou d'autres scénarii catastrophiques.]i»













Avec Seneweb