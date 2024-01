Tambacounda: Une femme nigériane retrouvée morte dans un terrain de football

C’est avec consternation que les habitants de Diyabougou, un village aurifère de la région de Tambacounda, se sont réveillés hier mercredi matin. Le corps sans vie d’Aïcha, une jeune « prostituée », originaire du Nigéria, a été retrouvé au terrain de football local.



D’après "L’Observateur", repris par "Rewmi", son visage était ensanglanté et son cou était brisé, laissant des traces de bagarre, sur les lieux où la découverte macabre a été faite, éparpillés sur le sol, sa perruque, son soutien-gorge et ses chaussures. Les gendarmes de la brigade de Kéniéba, alertés, ont investi les lieux pour procéder aux constatations nécessaires. Le corps a été transporté à l’hôpital régional de Tambacounda pour une autopsie.



Une enquête a été ouverte. Les habitants, quant à eux, ont réclamé un renforcement urgent de la sécurité, avec une présence plus importante de gendarmes. Ce, dans le but mettre fin à l’insécurité dans cette zone, qui abrite une diversité de nationalités, engagées dans la quête effrénée du métal précieux, l’or.



Cette région attire une multitude de personnes issues de divers horizons, impliquées dans l’extraction de l’or, mais également, des travailleuses du sexe venues des pays voisins.