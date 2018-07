Tambacounda : l’affaissement d’un bâtiment en construction fait un mort et plusieurs blessés

Un bâtiment en construction s’est affaissé ce jeudi à Salikégné (Tambacounda), faisant un mort et plusieurs blessés. Un bilan qui risque de s’alourdir avec la disparition d’une autre personne dans les décombres.



Un témoin a raconté la RFM que les victimes sont tous des ouvriers maçons. Ils décoffraient une dalle qu’ils avaient coulée quelques jours auparavant et le bâtiment s’est affaissé avec eux, selon la même source. Le gouverneur de la région s’est déplacé sur les lieux en compagnie de la police qui a ouvert une enquête.



