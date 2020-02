Tambacounda: l’enseignant polygame, père de 8 enfants engrosse une élève en classe de CM2 O. S., un enseignant âgé de 41 ans, marié à deux femmes, père de huit enfants, est accusé d’avoir violé et engrossé son élève T. D., en classe de Cm2, âgée de 15 ans, à Tambacounda, rapporte "L’Observateur".

Le maniaque prétendait donner des cours de renforcement à la fillette qu’il convoquait dans sa chambre au quartier Gourel Ponang de Tamba, pour abuser d’elle. A la barre du tribunal correctionnel de Tamba, la victime, raconte que son bourreau lui a juste remis 200 Fcfa pour prendre une moto Jakarta, après son forfait.



Le mis en cause a, pour sa part, nié les faits, parlant de cabale contre sa personne et a demandé un test Adn pour déterminer la paternité du bébé.



