Tambacounda : nouveau Président du CD, Mamadou Kassé, et les maires de BBY remercient le Président Macky Sall et la population Mamadou Kassé tout nouveau Président du Conseil départemental de Tambacounda a animé une conférence de presse à l'issue d'une tournée départementale de remerciements aux responsables et militants l'ayant conduit dans les 9 communes du vaste département qu'il aura la lourde tâche de gérer désormais.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Janvier 2022 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|

La conférence de presse a vu la participation de l'ensemble des Maires élus du Benno Bokk Yaakaar dans le département tous engagés comme le dit le communiqué en français lu par le jeune Maire de Dialacoto Bafodé Dramé avant la version wolof exposée par Mamadou Kasse.



A l’issue des élections locales du 23 janvier 2022, Nous, Président du Conseil Départemental et Maires nouvellement élus dans le département de Tambacounda :



-félicitons l'administration territoriale ainsi que la CENA et ses démembrements pour l'organisation sans grandes failles de cette consultation qui a brillé par sa transparence sur l'étendue du département de Tambacounda ;



-remercions les populations de Tambacounda qui se sont massivement mobilisées pour accomplir leur devoir citoyen et se choisir librement leurs dirigeants ;



-félicitons Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République dont les actions marquées d'un sceau indélébile dans le département de Tambacounda nous ont facilité une éclatante victoire avec 6 communes conquises sur les 9 en jeu, en sus du Conseil Départemental avec un score sans appel ;



-réaffirmons notre engagement sans mesure auprès du Président de la République Macky Sall pour tout projet qu'il nourrira pour le Sénégal ;



-encourageons tous les candidats perdants, de quelles que coalitions qu'ils soient ;



-remercions les responsables, les militants et les sympathisants de Benno Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle qui ont voté massivement pour les listes de la Coalition et magnifions leur engagement et leur détermination ;



-invitons les responsables, les militants et les sympathisants à resserrer les rangs pour consolider l'unité de la coalition Benno Bokk Yaakar et de la majorité présidentielle ;



-remercions la presse pour son professionnalisme, sa rigueur et sa disponibilité à mettre la bonne information à la disposition des populations ;



-exprimons notre gratitude à l’endroit de Son Excellence Monsieur le Président de la République et réitérons notre adhésion et celle des populations du département de Tambacounda à ses valeurs et idéaux Républicains.



Fait à Tambacounda, le 28 janvier 2022







Ont signé



-Mamadou Kassé, Président nouvellement élu du Conseil Départemental de Tambacounda





-Bafodé Dramé, Maire réélu de Dialacoto





-Bilali Ba, Maire nouvellement élu de Maka Coulibantan





-Boubacar Ba, Maire réélu de Koussanar





-Issa Signaté, Maire réélu de Netteboulou





-Seydou Ba, Maire réélu de Niani Toucouleur





-Oumar Deme, Maire réélu de Ndoga Babacar





-Mamadou Saliou Ba, Tête de liste Sinthiou Maleme





-Seyni Sylla, Tête de liste BBY Missirah





-Ibra Ndiaye, Président du Comité électoral départemental



-Babacar Diallo, Plénipotentiaire départemental de BBY



