Tambacounda : une Rupture de stock des vaccins anti covid-19 signalée A Tambacounda, hier, vendredi 30 juillet 2021, les centres et postes de santé ont tous épuisé leur stock de vaccins mis à leur disposition. En effet, ces derniers jours, on a noté une forte affluence des populations dans les centres de soin pour prendre leur dose du vaccin anti covid-19. Certaines d'entre elles viennent prendre la dernière dose, mais la plupart sont les sceptiques qui avaient refusé de se vacciner, au début. Cette situation s’explique par la recrudescence du nombre de cas et la virulence du variant Delta. Enquete

Les populations semblent être emportées par une psychose généralisée vis-à-vis du variant Delta. C'est pourquoi, depuis ces derniers jours, elles investissent massivement les lieux de vaccination. Chacun veut prendre sa dose. Et comme le prévenait le gouverneur de la région Omar Mamadou Baldé "la vaccination est notre seule arme pour lutter contre la Covid-19".



Cette ruée des populations vers les centres de vaccination, au lendemain de la réunion du CRGE, retransmise en direct à la radio s'explique par le fait que le message est bien passé. Et que tous les acteurs présents à ce CRD ont apporté leur pierre à l'édifice, en adhérant fortement aux recommandations du chef de l'exécutif régional. À ce rythme la région de Tambacounda pourra à fortiori garder son rang de leader en terme de résilience.



Cette rupture inquiète néanmoins certains qui veulent le plus rapidement se vacciner. Mais le responsable de la vaccination Amadou Diallo rassure et invite les populations à revenir le lundi, en attendant de réceptionner au cours du week-end de nouvelles doses

