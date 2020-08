Tamkharit 2020 - Les 1600 bœufs offerts par Macky Sall sont... Le Président Macky Sall a offert 1600 Bœufs aux lieux de culte musulmans des quatre départements de la région de Dakar, pour la célébration de la fête d’Achoura communément appelé « Tamkharit ».

Pour mener à bien cette opération, le locataire du palais a déjà concocté une équipe pour la répartition des taureaux.



Un premier recensement a livré les chiffres ci après : Pikine 293 têtes, Rufisque 177 têtes, Guédiawaye 77 têtes et Dakar 61 têtes.



À noter que les les 12 "penc" lebou sont aussi prévus dans le partage.



La distribution débutera au plus tard ce mardi.



Un geste de solidarité du chef de l'Etat qui vise à soulager les populations dans ce contexte de Covid-19.



Pour rappel, il avait déjà distribué plus de 3000 moutons aux populations lors de la Tabaski.``





