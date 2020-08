Tamkharite : Une célébration dans la division !

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020

On risque de participer à deux célébrations de la fête Achoura communément appelée la Tamkharite, rapporte L'Asnewws. ASekon nos confrères, alors que la majorité pense qu’elle sera célébrée demain samedi, une bonne partie de sénégalais va commémorer le nouvel an musulman à partir de ce vendredi par le traditionnel couscous. Une première dans nos annales. Quoi qu’il en soit, il ne reste plus qu’à souhaiter une bonne fête à toutes et à tous.





