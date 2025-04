Tange Tandian placé sous contrôle judiciaire, après présentation des preuves dans l’affaire des fonds COVID

Ce mardi, Tange Tandian s’est présenté à la Division des Investigations Criminelles (DIC), moins de 24 heures après avoir été convoqué dans le cadre de l’enquête sur la gestion des fonds COVID alloués aux artistes.



Accompagné de son avocat, Me Amadou Aly Kane, l’ancien Directeur exécutif de l’Omart Sénégal a remis un dossier complet, comportant des preuves de chaque transaction effectuée, dans le cadre de la distribution des aides : relevés Orange Money, bordereaux, listes de bénéficiaires, reçus de distribution, etc.



Les enquêteurs, sous la direction du lieutenant Diatta, ont examiné l’ensemble des documents fournis. À l’issue de cette première audition, Tange Tandian a été autorisé à rentrer chez lui. Il reste toutefois placé sous contrôle judiciaire, en attendant la suite de la procédure.



L’Omart, organisation culturelle transversale, avait géré plus de 500 aides destinées aux artistes pendant la pandémie, sous la présidence d’Abdoulaye Mamadou Guissé.



Cette affaire reste suivie de près par le secteur culturel, où beaucoup saluent la diligence et la transparence affichées.