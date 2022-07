Tanor Thiendella Fall, DGE, sur le scrutin de demain: « Nous pensons en principe, que tout devrait permettre un déroulement correct et normal du scrutin » Ils seront plus de 7 000 000 d’électeurs à aller voter au scrutin du dimanche 31 juillet 2022, pour les élections législatives. Répondant ainsi aux questions de Sud Fm (radio privée), Thiendella Fall, Directeur général des élections annonce que toutes dispositions ont été prises pour un déroulement correct et normal du scrutin de demain, relate "Sud Quotidien".

Prenant en compte des électeurs de la Diaspora, Tanor Thiendella Fall, Directeur général des élections, précise « si on y met les électeurs de l’étranger, le fichier global c’est plus de 7 000 000 d’électeurs ».



Concernant le déploiement du matériel électoral dans l’ensemble du pays, il déclare : « je voudrais annoncer que tout est fin prêt à notre niveau. Le matériel électoral a été envoyé à temps depuis plus de huit jours. Donc le matériel est entre les mains des autorités administratives, à savoir les préfets et les sous préfets. Un conditionnement a été fait lorsque le matériel a été reçu par ces derniers ».



« Et je pense qu’aujourd’hui, il s’agit de mettre en place ces matériels conditionnés et puis attendre le jour du vote, pour mettre en œuvre tout le plan qui a été conçu par rapport à ce scrutin », a-t-il indiqué.



Hivernage et élection



Evoquant la question de la coïncidence de l’hivernage avec les élections, le Directeur des élections soutient : « Cette fois-ci, comme vous le saviez, nous avions retenu le principe des tentes pour ce qui concerne l’arrondissement de Ndame, à Touba. Effectivement, depuis que le vote existe au Sénégal, on le fait à l’appui des tentes puisqu’à Touba, comme vous le savez, il n’y a pas d’écoles publiques. Habituellement, c'est comme ça que se sont tenus les scrutins. Donc, on le fait avec des tentes. Et cette fois-ci, ce qui a été fait, c’est prendre un professionnel de la matière pour lui confier le travail, sur des questions de solidité et d’étanchéité des tentes. Ensuite, ce principe retenu pour Touba est attendu au reste du territoire national. Nous pensons en principe que tout devrait permettre un déroulement correct et normal du scrutin ».



Des couacs sur l’impression des bulletins aux Locales



Par ailleurs, M. Fall qui répondait aux questions de El Hadji Malick Ndiaye sur Sud Fm, estime que des mesures ont été prises pour ne pas être dans la même situation que lors des Locales, avec les couacs notés sur l’impression des bulletins. « Les devants ont été pris. Comme vous le savez, il faut tirer toujours de l’expérience du passé. Les bulletins qui sont actuellement pré-positionnés au niveau des circonscriptions ont la qualité requise puisque comme vous le savez, c’est sur la base de ce qui a été envoyé par les mandataires des partis. Donc, en principe, nous ne voyons pas de retard à ce niveau », a-t-il rassuré.

