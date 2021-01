Tapage nocturne- Violence à ascendant : Cheikh Sarr menace sa mère qui souffre d’AVC Cheikh Ibra Sarr risque d’être traîné en justice pour des faits de violences à ascendant, tapage nocturne et injures publiques. Son dossier sera transmis au parquet.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 08:35

Cheikh Ibra Sarr est un accro au chanvre indien. Quand il est sous l’emprise de cette drogue, il rend la vie difficile à sa maman Thioro Ndao. A chaque fois qu’il rentre tard a la maison, il s’en prend très souvent à sa mère et a sa tante Aminata Mbengue pour les injurier et les menacer de mort. Ayant eumarre de ses agissements, cette dernière a porté plainte pour violence à ascendant au préjudice de sa mère qui est atteinte d’un Avc.



D’après le quotidien « L’As », devant les enquêteurs, la dame Mbengue raconte que le mis en cause est son neveu. Le 07/01/2021, aux environs de 23 heures, Cheikh I. Sarr s’est présenté devant lui pour l’insulter.



« Lorsque je l’ai sommé d’arrêter, sa mère Thioro Ndao est intervenue, l’invitant à se calmer. C’est à ce moment qu’il s’en est pris à moi en me rouant de coups de poing avant de repousser sa maman qui essayait d’intervenir pour le maitriser », tonne-t-elle.



Leurs cris ont alerté une patrouille de police qui est venue neutraliser Cheikh I. Sarr.



Interrogé par les limiers, le mis en cause révèle avoir été déféré à plusieurs reprises par le commissariat de police de Reubeuss pour des faits similaires et condamné à six mois de prison. Mais d’emblée, il a nié les faits qui lui sont reprochés.



« Ce jour-la, j’étais dans ma chambre en train de dormir avec mon jeune frère, Papa Khassim. C’est ainsi que des policiers sont venus m’interpeller m’accusant de violence à ascendant sur ma mère et Ami Mbengue, de tapage nocturne et d’injures publiques », se dédouane-t-il.



Une argumentation assez légère, car Cheikh Ibra Sarr risque d’être déféré au parquet pour violences à ascendant, injures publiques et tapage nocturne.



