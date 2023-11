Tapha « Da Brains » nommé Pca du Fonds de Développement des Cultures Urbaines

Mamadou Moustapha Dieng, entrepreneur culturel, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries créatives.



D'aprés Igfm, le promoteur culturel, plus connu sous le nom Tapha Da Brains, a été nommé lors du dernier Conseil des Ministres, de ce mercredi 29 novembre, PCA du Fonds de Développement des Cultures Urbaines et des Industries Créatives par M. Macky Sall.



Ancien rappeur, Tapha « Da Brains » du nom de son ancien groupe, est l’initiateur du projet « Taru Rap Galsen », dont le but est de valoriser le hip hop « made in galsen ».



II était également l’initiateur du projet Efor qui a réuni 10 artistes chanteuses sénégalaises, pour prester sur 10 thèmes différents et 10 titres engagés contre la violence faite aux femmes, pour la prévention du cancer de col de l’utérus, l’autonomisation de la femme, entre autres.