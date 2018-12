Tapha Guèye cogne (et accable) Matar Bâ L'ancien Tigre de Fass n'est pas du tout tendre avec le ministre des Sports. En effet, Moustapha Guèye prend Matar Bâ pour responsable des nombreux maux qui gangrènent l'arène sénégalaise.

"J'attaque, je cogne et je gagne". Tel était le cri de guerre du lutteur Moustapha Guèye quand il était au sommet de la gloire. Décochant sans crier gare des coups à l'endroit du ministre des Sports, l'ancien Tigre de Fass est d'avis, au détour d'un entretien avec L'Observateur, que "Matar Bâ divise pour mieux régner, est complice de la gestion nébuleuse de l'argent qui rentre et sort du Cng et qu'il faut oser le pointer du doigt".



Ne lui parlez surtout pas de la cooptation de nouvelles personnalités du monde de la lutte (Yakhya Diop Yékini, Mohamed Ndao Tyson, Mbaye Guèye, Birahim Ndiaye, Amadou Katy Diop, Pape Abdou Fall) au sein du Cng. Là, le frangin et successeur du premier Tigre de Fass coupe net : "Dites-moi quels postes importants ces derniers occupent. Ils sont tous des conseillers et ne siègent pas au Comité exécutif qui prend les décisions. Ils sont, à la limite, ridiculisés. Je refuse de voir qu'on veut juste se servir d'eux comme des mouchoirs à jeter."



Offensif à souhait, Moustapha Guèye martèle : "Je me suis engagé avec le collectif, pas pour faire dégager l'équipe d'Alioune Sarr, mais pour un changement du système de sanctions qui fait peur aux lutteurs et enlève tout spectacle dans les combats. Bref, le règlement du Cng n'est fait que pour prendre l'argent des lutteurs."



