Tapha Tine, Ecurie Baol Mbolo : « je suis prêt à affronter Eumeu Sène »

Eumeu Sène et sa couronne suscitent bien des « appétits »de la part des prétendants à la couronne. Tapha Tine de l’Ecurie Mbolo qui a eu à battre Le B52 de Mbour, va devoir regarder du côté de Pikine pour aller à l’assaut de la « couronne » du roi. Dans son entretien accordé au site d’informations Dakaractu, le géant de Baol Mbolo a catégoriquement dévoilé ses ambitions.



Tapha Tine ne regarde désormais que du côté de Pikine. Pour son prochain combat, il préfère croiser Eumeu Sène. S’il « accepte, je suis prêt à l’affronter pour mon prochain combat, Je n’ai pas peur de lui, parce qu’il ne peut pas me créer des difficultés »,a dit le roc du Baol. Si Tapha Tine décide de croiser le nouveau roi des arènes, c’est parce qu’il croit qu’en ce moment, aucun lutteur ne peut l’éviter. « Nous sommes de la même génération. Nous avons tous été des adversaires et le constat est que nous sommes d’égale valeur », explique-t-il.



En comparant sa carrière à celle d’Eumeu Sène et de Gris Bordeaux, Tapha Tine précise que ces deux lutteurs l’ont précédé dans l’arène. « (…).Je ne suis pas venu dans l’arène pour un seul lutteur. Je répète que je suis prêt à croiser tout adversaire, je n’écarte personne. »