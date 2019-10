Tataguine : un bus se renverse, 2 morts et 12 blessés dont plusieurs dans un état grave Un accident a eu lieu, hier soir au virage de Keur Martin, à la sortie de Tataguine. Selon la RFM qui donne l’information, deux personnes sont décédées et 12 autres sont blessées dont plusieurs dans un état grave. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues.

