Taux d’électrification presque nul dans le département de Médina Yoro Foulah : La commune de Pata dans les ténèbres

Le mouvement des jeunes de Pata, appuyé par l’opposition, a battu le macadam dans l’artère principale de la commune pour réclamer l’électrification de la localité qui est dans les ténèbres depuis l’indépendance à l’image des autres communes du département qui sont aussi dans le noir.



Les manifestants réclament aussi l’approvisionnement de la commune en eau. Car malgré la construction de deux châteaux d'eau, les femmes prennent des charrettes pour chercher de l’eau potable au périmètre maraîcher. Pour le volet santé, le mouvement des jeunes de Pata réclame l’érection du poste de santé en centre de santé pour en faire un pôle sanitaire parce qu’il polarise plusieurs villages du fait de sa position géographique.



Le financement des projets des jeunes et des femmes à travers les programmes tels que la Der/Fj, la clôture du lycée afin protéger les élèves contre les animaux en divagation, le bitumage de la boucle du Fouladou en commençant par l’axe Kolda-Pata qui est une promesse du Chef de l’Etat depuis 2012 et l’intervention des programmes tels que le Puma et le Pudc, figure également dans le mémorandum remis au sous-préfet de Niaming par les jeunes.



Ils interpellent le chef de l’Etat qui avait promis une discrimination positive pour le département de Médina Yoro Foulah.