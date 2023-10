Taux d’emploi et d’activité dans la zone Ocde : Des niveaux records enregistrés au 2ème trimestre 2023

«Au deuxième trimestre 2023, le taux d'emploi a dépassé 70% dans un peu plus des deux tiers des pays de l'Ocde, atteignant des records dans la zone euro et dans l'ensemble de l'Union européenne. En revanche, le taux d'emploi a baissé dans sept pays de l'Ocde, dont la Türkiye, qui a enregistré le taux d'emploi le plus bas parmi les pays de l'Ocde (53.6 %) », renseigne l’Ocde.



La même source ajoute que le taux d'emploi de l'Ocde a augmenté pour les femmes et les hommes, atteignant des niveaux records de 63.2% et 77.0%, respectivement. Le taux d'activité de l'Ocde a également atteint son plus haut niveau pour les femmes (66.7%) et les hommes (80.9%).



En août 2023, le taux de chômage est resté à son plus bas niveau historique dans l'Ocde (4.8%), l'Union européenne (5.9%) et la zone euro (6.4%). Cependant, le taux de chômage des jeunes (travailleurs âgés de 15 à 24 ans) au sein de la zone Ocde a augmenté de 0.5 point de pourcentage par rapport à son taux le plus bas enregistré en avril 2023, principalement en raison d'une hausse du taux de chômage des jeunes hommes. Le taux de chômage a augmenté dans 5 pays de l'Ocde - Suède, États-Unis, Colombie, Estonie et Luxembourg -, est resté inchangé dans 14 pays et a diminué dans 13 autres. Le taux de chômage est resté stable en septembre 2023 au Canada et aux États-Unis, à 5.5 % et 3.8 % respectivement.

Adou FAYE



