Taux de participation aux élections législatives de 1963 à 2024 -Par Amadou Sene Niang Consultant)

À partir de 1978, les élections législatives ont été organisées sous le régime du multipartisme limité à 4 courants idéologiques et à partir de 1983, sous le régime du multipartisme intégral



Non couplées avec les présidentielles, elles ont été dans la même année que celles-ci en 1993, en 2001, en 2007 et en 2012.



Les élections législatives organisées lors du premier mandat de nos différents Présidents de la République s'étaient tenues :



* en 1963 pour Léopold Sédar Senghor,

* en 1983 pour Abdou Diouf,

* en 2001 pour Abdoulaye Wade,

* en 2012 pour Macky Sall





1963 : 90℅



1968 : 93℅



1973 : 96,9℅



1978 : 62,2 %



1983 : 56,2 %



1988 : 57,9℅



1993 : 41℅



1998 : 39,3℅



2001 : 67,4℅



2007 : 34,74℅



2012 : 36,67℅



2017 : 53,66℅



2022 : 46,60℅









Amadou Sene Niang

Consultant/Formateur en Gouvernance locale

Cabinet K2C



Tél : 77 436 61 58